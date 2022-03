Cynthia Klitbo confiesa que Luis de Llano decía que Sasha Sokol “está muy vividita” (VIDEO)

Luego de que Sasha Sokol dio a conocer que Luis de Llano abusaba de ella cuando era menor de edad. La actriz Cynthia Klitbo reveló que el productor decía que la ex Timbiriche estaba muy “vividita” a sus 14 años.

En entrevista con Inés Moreno, la actriz confesó que ella se le declaró a Luis de Llano, pero que él la rechazó por estar “muy chiquita”, pues ella tenía 19 y él 41.

“Luis de Llano me llegó a prestar para mi renta, Luis era un encanto y no fue mi novio ¡eh! Porque no quiso… ¡me encantaba! Y yo le decía: ‘Luis vamos a ser novios’, y él respondía: ‘estás muy chiquita’”, contó la famosa.