‘Sufrí bullying en Televisa’: Paty Navidad confiesa que fue envenenada

La famosa que ahora pertenece a la cadena Tv Azteca, Paty Navidad confesó que sufrió abusos por parte de sus compañeros de Televisa, que llegaron hasta envenenarla.

De acuerdo con El Heraldo, señaló que fue durante la grabación de una telenovela que sufrió envenenamiento.

Durante la charla con Elisa Beristain y Javier Ceriani, la actriz dijo que se siente agradecida con Televisa pues fue su casa durante más de dos décadas, recordó algunos malos momentos que pasó debido a que era víctima de bullying en la telenovela “Por ella soy Eva”, donde los abusos llegaron a niveles verdaderamente alarmantes.



“Sufrí ese bullying en telenovelas, donde sufrí envenenamientos, ya lo he dicho, pero ya lo perdoné... Yo trabajé mucho en eso porque para mí fue muy complicado, yo no lo creía cuando lo estaba viviendo. Yo decía: ‘Dios’”, fueron las palabras de la actriz, quien señaló que en más de una ocasión tuvo que llegar al hospital por estos abusos.





“Era sabido que había cosas muy oscuras detrás de todo, y llegué al hospital muchas veces envenenada de ácido muriático, clorhídrico, sulfúrico y me dejó de hablar todo mundo en la telenovela”, señaló la bella actriz.



Cabe mencionar que, Paty Navidad no hizo señalamientos directos en contra de sus ex compañeros, pero considera que todos fueron responsables en cierta medida, no obstante, reiteró que no le guarda rencor a nadie y que ha aprendido a perdonarlos pues “lo que no te mata, te hace más fuerte”.

Con información de El Heraldo