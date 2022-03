Doña Cuquita se lanza vs Televisa por bio serie de Vicente Fernández: no queremos su dinero

La esposa de Vicente Fernández, Ma. Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como 'Doña Cuquita', rompió el silencio y se lanzó contra Televisa por la bio serie del cantante, pues mencionó que la única producción que tiene los derechos es Netflix y no la empresa de Emilio Azcárraga.

A través de un comunicado en la página oficial de Vicente Fernández, ‘Doña Cuquita’ se lanzó contra la televisora, debido a que no tienen los derechos para narrar la vida del cantante, pues consideró que no es por dinero, sino por dignidad y respeto al nombre del ‘Charro de Huentitán’.

"Pido a las autoridades de mi país, no dejen que esa empresa haga lo que le da su gana, con un sentimiento de impunidad que no creo les permitan, por ser tan claras sus ilegalidades y su afán de sacar dinero a la mala ", expresó Dona Refugio.

El viernes la televisora mexicana recibió una notificación judicial para detener el estreno de la producción de Juan Osorio, el cual esteba programada para este lunes.

“ Me da tristeza que señores que se decían amigos y compartieron el pan en nuestra mesa, hayan empezado desde octubre un plan para robarse los derechos de Vicente, cuando no se podía defender al estar grave en una cama de hospital. ¡Quisiera ver que lo hubieran tratado de hacer cuándo estaba vivo!” , arremetió.

Por último, reveló que Televisa quiso que Vicente Fernández le cediera los derechos gratuitamente de su vida para narrarlos en una seria, pero el cantante se enojó por las ‘migajas’ que iba a recibir.

“Vicente no se dejó. Me dijo: 'Cuquita estos no tienen llenadera’”, dijo ‘Doña Cuquita’.