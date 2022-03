"Respeto a Cuquita, pero la bioserie continúa", advierte Juan Osorio a viuda de Vicente Fernández

A pesar de la polémica que se ha desatado por el lanzamiento de la bioserie de Vicente Fernández, Juan Osorio asegura que aunque respeta a Doña Cuquita, todo está listo para su estreno este día.

De acuerdo con el portal de noticias ‘El Universal’ el productor afirmó que no ha tenido tiempo de ver todo lo que ha publicado la familia de Chente al respecto, y no hay indicaciones de posponer o cancelar la serie.

Por la mañana, TelevisaUnivisión lanzó un comunicado informando que no han "recibido un impedimento judicial que prohíba que el día de mañana a las 20:30 hrs. salga al aire, por el canal de Las Estrellas, la serie "El último rey. El hijo del Pueblo".

"Mira, creo que hay que ir paso a paso, tengo que tener listo el capítulo, tengo que tener perfectamente bien checado mi episodio, mi contenido, lo que la empresa decida, ella es la dueña de los derechos y del producto; sin embargo, a título personal, creo que se están adelantando mucho si no ven realmente el trabajo profesional que se está haciendo”, dijo Juan Osorio a este medio.

Este domingo, a través de la cuenta oficial de Instagram de Vicente Fernández (fallecido el pasado 12 de diciembre), Cuquita escribió un comunicado en el que expresa su enojo hacia Televisa por hacer esta serie.

"Recuerdo cuando Televisa quiso que Vicente le cediera sus derechos gratuitamente para hacer una serie de su vida, y tiempo después le ofrecieron migajas, sin tomar en cuenta su trayectoria. Vicente no se dejó. Me dijo: 'Cuquita, estos no tienen llenadera'", escribió la viuda.