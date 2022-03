‘Me agarraba de las patitas y me volaba de la ventana’ las fuertes declaraciones de la hermana de Luis de Llano

Tras la denuncia que hizo Sasha Sokol, en contra de Luis de Llano el tema sigue dando de qué hablar y es que usuarios revivieron una entrevista de la hermana de Luis, donde hace fuertes declaraciones en contra del productor.

Ver a partir del minuto 12:35

A través de redes sociales, usuarios revivieron las declaraciones que dio hace tiempo Cecilia Fuentes, hermana del productor de Televisa, en entrevista con las periodistas Claudia de Icaza y Lupita Martínez.

De acuerdo con su testimonio que dio en 2020, mientras promocionaba su libro ‘Mujer de papel’, reveló que su hermano Luis de Llano, siempre la odió, pues ella era más cercana a su madre.

Reveló que el productor le hizo muchas cosas que no las diría públicamente porque lo prometió.

“Luis siempre me odió, porque mi mamá me dio todo el cariño que a él no le dio, entonces de chiquita, me veía, me agarraba de las patitas y me volaba de la ventana… me hizo muchas cosas que no voy a decir porque se lo prometí”, indicó.