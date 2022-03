Alfredo Adame llama “mequetrefe” y “enanete” a Omar Chaparro por burlarse de su patada de bicicleta (VIDEO)

El polémico, Alfredo Adame, respondió a las críticas hechas por Omar Chaparro, sobre su manera de pelear y a su famosa patada de bicicleta, por lo que llamó al actor como “mequetrefe” y “enanete”, además de ser una persona ignorante.

Fue en una entrevista para medios, donde Alfredo Adame aseguró que la patada de bicicleta, la aprendió en el Tae Kwon Do, además calificó de envidiosas y amargadas a todas aquellas personas que critican su estilo de pelea.

"Bueno… pues muchos son como el entrenadorcillo pitero de las estrellas que dijo que no existían (las patadas) y que yo no era cinta negra (en Tae Kwon Do), igual que el mequetrefe de Omar Chaparro que dijo que yo no era cinta negra y ese rollo. Toda esa gente envidiosa, acuérdate que el éxito envenena y la frustración, la amargura, los complejos y la envidia, pues tienen el sueño muy ligero", dijo Alfredo Adame.