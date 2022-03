Ángela Aguilar recibe su ramo 'buchon' de mil 500 rosas de un admirador secreto (VIDEO)

La cantante de música regional, Ángela Aguilar, reveló que recibió un arreglo floral que le encantó, puesto que, le regalaron más de mil 500 rosas.

Durante una entrevista en el programa de radio ‘El show de Piolín’, la cantante dijo que no tenía ninguna relación sentimental, sin embargo, si existía un pretendiente, evitó revelar su identidad ya que esto podría traerle problemas.

“Ya no te puedo decir nada, me matan”, dijo Ángela Aguilar

Ángela Aguilar recordó la última ocasión en que recibió un ramo el cual la dejó encantada a pesar de que en general no le guste recibir flores.

“Fue hace poquito y me encantaron, es que sabes que yo no soy de flores porque me da tristeza verlas morir, así que, si quieren regalarme algo que sea una carta o algo así”, señaló Ángela Aguilar