Benny Ibarra rompe el silencio y habla del dolor que ha causado el caso de su tío Luis de Llano (VIDEO)

Benny Ibarra, sobrino de Luis de Llano, habló por primera vez sobre la acusación que hizo Sasha Sokol en contra del productor de Televisa y quien estuvo a cargo de Timbiriche por mucho tiempo. El cantante aseguró que este tema ha causado un gran dolor en su familia.

Ver a partir del minuto 4:04

A través de una entrevista que brindó al programa ‘Hoy’ de Televisa, Benny Ibarra fue cuestionado sobre el caso Sasha Sokol y Luis de Llano, esto luego de promocionar 'Cumbia Machine Tour'.

Aseguró que este tema delicado ha causado dolor en su familia, aunque también en la de Sasha, además de resaltar el cariño que siente por Luis de Llano.

Asimismo, explicó que no puede prestarse como bala de cañón, por lo que prefiere mantenerse con distancia sobre el tema:

“Me cuesta trabajo hablar del tema por el dolor, me costó trabajo, porque realmente si fuera una discusión para platicarla con todas las personas involucradas, pero el 90 por ciento de las personas que están allá afuera nos terminan usando como bala de cañón. Es algo para lo que yo no me puedo prestar”.