Tunden a José Eduardo Derbez, pagó 10 mil pesos por un horrible cambio de look (VIDEO)

José Eduardo Derbez, el hijo de la actriz Victoria Ruffo y el comediante Eugenio Derbez, se ha ganado el cariño del público mexicano por su carisma, quien el pasado jueves 17 de marzo sorprendió a todos con un nuevo look, el cual provocó la burla de sus compañeros.

Fue durante la transmisión del programa ‘Miembros al aire’ que el joven comediante contó que acompañó a su novia Paola Dalay al salón de belleza y mientras ella se hacía sus cosas, él se quitó el esmalte de color negro que se había puesto en las uñas y se animó a hacerse un cambio de look con un tinte de pelo claro.

“Me dice mi novia: ‘Oye, y si te pones...’, me saca la foto de un wey, de un modelo, pero ese wey sí se veía muy chingón, la neta, y el tinte se le veía muy bien. Entonces me lo muestra mi vieja y le digo: ‘Oye, no mames, se ve chingón’, y me dice: ‘¿Por qué no te lo haces?’”, recordó el hijo de Victoria Ruffo.