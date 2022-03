FOTOS: ¡Increíble! Así luce Juan Pablo Medina tras perder su pierna en 2021

Juan Pablo Medina, con 45 años de edad reapareció ante los medios para dar una entrevista y contar cómo ha sido su proceso desde que perdió la pierna aquel 15 de julio de 2021.

En la revista GQ México, se decidió realizar una entrevista a Juan Pablo Medina, quien señaló será la última vez que aparezca en medios.

Nación en Arlington, Virginia en 1977, quien desde pequeño tuvo un único sueño: hacer cine. Ingresó a la escuela de actuación de TV Azteca (CEFAC) luego de haber fallado en su intento por estudiar Administración de Empresas.

Su participación en ‘La Segunda Noche’ lo abrió las puertas a diversos proyectos televisivos. Comenzando en la serie ‘Soy Tu Fan’, ‘Guerra de ídolos’, ‘Ingobernable’, ‘Volverte a ver’, entre otros, siendo principalmente recordado por su papel en ‘Las Casas de las Flores’.

El actor se encontraba en un hotel durante el rodaje de ‘Horario estelar’. De acuerdo a sus palabras, él estaba grabando cuando sintió un malestar en el estómago, lo que le limitó continuar con la grabación y pedir que lo llevaran con su papá.

“Con el tiempo voy rememorando poco a poco lo que ocurrió. Lo que recuerdo es que me encontraba en llamado, grabando en un hotel, y de repente me empecé a sentir mal del estómago. Llamé al médico de la producción porque sí me encontraba mal, pero sentía la presión de no dejar parada la filmación por respeto al resto del equipo. Sin embargo, el dolor fue a más. Tengo la suerte de que mi padre es médico y pedí que me llevaran con él. Quería estar al lado de mi papá…”, explica Juan Pablo Medina sobre el inicio de aquel percance.