Myrka Dellanos defiende a capa y espada a Luis Miguel; ex trabajadora lo acusa de maltrato (VIDEO)

La periodista y expareja de Luis Miguel, Myrka Dellanos, lo defendió luego de que una ex trabajadora lo acusara de presuntamente prohibir a los trabajadores que lo miraran cada que llegaba a un concierto.

Durante un programa de ‘Mesa Caliente’ la también conductora Myrka Dellanos defendió a capa y espada a Luis Miguel, pues aseguró que lo revelado por la tiktoker y ex trabajadora del cantante era completamente falso.

Indicó que a ella le consta que Luis Miguel trata de lo mejor a sus empleados y que incluso ‘El Sol’ ha llegado a pagar operaciones a sus trabajadores.

Asimismo, Myrka Dellanos resaltó que la ex trabajadora de Luis Miguel, Ana Pau Villarin, no trabajó directamente con él sino para una empresa.

Además de que indicó que quizá esta declaración se dio para tener visitas y llamar la atención:

Finalmente, aseguró que es probable que la ex trabajadora del cantante esté inventando. Indicó que ella está defendiendo esta parte porque la conoce:

“Yo a ella no le creo nada, no tiene credibilidad para mi... No lo diría si no fuese verdad, no me gusta hablar mal de las personas que yo conozco, ni de nadie realmente, no estuviera defendiendo esta parte si no fuera cierto, a mí me consta gente”, concluyó Myrka Dellanos.