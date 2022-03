Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, murió de sobredosis

Luego de que se diera a conocer que había muerto el baterista de la banda Foo Fighters, Taylor Hawkins el viernes 25 de marzo, la Fiscalía de Colombia anunció que no murió tras el dolor en el pecho, sino por una mezcla de heroína y antidepresivos.

#ATTENTION: Official statement from the Colombian Attorney General’s Office regarding the death of foreign citizen Taylor Hawkins, drummer of the band Foo Fighters. pic.twitter.com/KnjOSOE8g2