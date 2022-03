Ella es Jane Campion de The power of the dog, única mujer directora nominada en los Oscar

The power of the dog, disponible en la plataforma de streaming Netflix, compite en 12 categorías de los Premios de la Academia.

La directora Jane Campion de la película The Power of the Dog, es la única mujer nominada a la 94ª edición de los Premios Oscar.

La neozelandesa cuenta con más de cuatro décadas haciendo películas, cortometrajes y televisión, además es la segunda exponente del género que ha sido considerada para ganar en la premiación más importante para la industria en Hollywood a lo largo de su historia.

La séptima mujer en figurar en la categoría de mejor dirección, en la que compite con Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza), Kenneth Branagh (Belfast), Ryûsuke Hamaguchi (Drive My Car) y Steven Spielberg (West Side Story) sería la tercera en conseguir la hazaña, luego de Kathryn Bigelow y Chloé Zhao.

Además, figura en las ternas como mejor película en su papel de productora y mejor guión, galardón que ya se llevó a casa en 1999 por El piano en una ceremonia que perdió como directora al lado de Steven Spielberg y La lista de Schindler.

Jane estudió antropología en la Universidad Victoria en Wellington y se alejó del teatro, que por algún tiempo fue el negocio familiar. Cuando se fue a vivir a Londres se siguió preparando en la Escuela de las Artes de Chelsea, aunque ahora en el ámbito de la pintura. Más adelante terminó una licenciatura en pintura en la Escuela de las Artes de la Universidad de Sídney.

Dentro de los trabajos de Jane están los films de Un ángel en mi mesa (1990), Retrato de una dama (1996), En carne viva (2003) y Bright star (2009). Campion también tiene experiencia en la televisión al codirigir junto a Ariel Kleiman la serie Top of the Lake: China Girl (2013), la película para la pantalla chica llamada Two Friends o la serie Dancing Daze.

