Eugenio Derbez ha presenciado las dos cachetadas más impactantes: Eduardo Yáñez y Will Smith (VIDEO)

El actor mexicano, Eugenio Derbez, ha sido testigo de las dos cachetadas más impactantes que se han hecho virales en internet, pues presenció la de Eduardo Yáñez en contra de un periodista y la más reciente ocurrida ayer donde Will Smith agredió a Chris Rock por burlarse de su esposa.

Cachetada de Eduardo Yáñez a un reportero de Univisión

Fue en el año 2017 en un evento de una plataforma digital, cuando Eduardo Yáñez propinó tremenda cachetada a un reportero de Univisión, quien lo cuestionó sobre si el actor estaba apoyando económicamente a su hijo, pregunta que incomodó al histrión.



Aquí está la respuesta que le dió el reportero a Eduardo Yáñez después de la cachetada pic.twitter.com/r5NJqnrVwb

— adrian? (@qdrian13) October 12, 2017

Eugenio Derbez se encontraba justo al lado de Eduardo Yáñez, ya que estaba siendo entrevistado junto a su esposa Alessandra Rosaldo, quienes quedaron atónitos ante tal bochornoso momento.

Cachetada de Will Smith a Chris Rock

Eugenio Derbez también presenció la cachetada del momento, pues en la celebración de los Premios Óscar de la edición 2022, el actor Will Smith dio una tremenda bofetada a su colega Chris Rock.



Cachetada de Will Smith a Chris Rock en Los Oscars pic.twitter.com/xyDkzzdCBl

— Braulio (@BrauliooCM) March 28, 2022

El incidente fue provocado, debido a que Chris Rock se burló de la calvicie de la esposa de Will Smith, por lo que el actor no se contuvo y se levantó del asiento donde estaba para propinar tremenda bofetada al presentador de los Premios Óscar.

Con información de Sdp noticias