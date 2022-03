Eugenio Derbez cumple su sueño; de niño le decía a su mamá que estaría en los Premios Oscar (VIDEO)

Tras el triunfo en los Premios Oscar 2022 de CODA, Eugenio Derbez celebró con un video que muestra una escena de su niñez, una de adulto y el momento en que cumple su sueño de subir al escenario de los Premios Oscar con todo el elenco de la película.

Viva México!!!, tonight the winner was inclusion. Long live the art of cinema. CODA has proven that you can always make history, even without big names or budget, but by putting all your heart into it. #coda @AppleTVPlus pic.twitter.com/GRcmmXt0yM