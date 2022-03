Will Smith celebra bailando y rapeando su triunfo en los Oscar, tras cachetadón a Chris Rock (VIDEO)

El actor estadounidense Will Smith, fue captado bailando y rapeando en la fiesta posterior a los Premios Oscar, luego de ganar la estatuilla como mejor actor por la película “King Richard” y tras el incidente en el que se vio involucrado al darle un cachetadón a Chris Rock por burlarse de su esposa.

Fue a través de redes, donde circuló el video de Will Smith en la fiesta posterior de los Premios Oscar, en imágenes se observa al actor bailando y rapeando con su estatuilla en mano, al lado de personas quienes festejan junto a él.

La fiesta a la que asistió Will Smith al terminar la entrega de los Oscar, fue organizada por la revista Vanity Fair; testigos afirman que el actor se encontraba totalmente contento y feliz luego del incidente en el que abofeteó a Chris Rock.

“Quiero pedirle una disculpa a la Academia, a todos los nominados en mi categoría (…) Me veo como el papá loco como le decían a Richard, pero el amor te hace hacer cosas locas. Quiero poder cuidar de mi mamá, de mi familia y mi esposa, gracias por este momento, espero que la Academia me vuelva a invitar”, aseveró Will Smith.