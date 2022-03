Creímos que era una rutina; Eugenio Derbez narra el momento en que Will Smith golpeó a Chris Rock (VIDEO)

Tras ganar el Premio Oscar a ‘Mejor Película’, Eugenio Derbez, habló de cómo recibió esta increíble noticia y narró cómo se vivió en vivo la pelea entre Will Smith y Chris Rock.

Ver a partir del minuto 13: 43

A través de una entrevista que dio a Gustavo Adolfo Infante, el actor comentó que en un inicio todos pensaron que se trataba de una broma. Sin embargo, la tensión llegó cuando comenzaron las groserías:

"Todo mundo pensó que era parte de la rutina, pero cuando empezó a decir las groserías nos dimos cuenta de que no. Nos resistíamos a creer que era en serio. Luego se para Denzel Washington para tratar de tranquilizarlos y se dicen los rumores que le dijeron 'no puedes hacer esto, no puedes golpear a un colega de tu color, un actor negro, adelante de toda la gente'. Finalmente Will no se disculpó con Chris sólo con 'La Academia'. Sí estuvo fuerte", compartió.

Derbez aseguró que trataron de llevar a Will Smiith a que se disculpara con Chris Rock, pero se negó.

"No lo podíamos creer. De muy buena fuente nos enteramos queTyler Perry y Denzel Washington le dijeron '¿qué te pasa? Tienes que arreglar esto inmediatamente porque no hay manera de que el mundo entero, vea a un hombre de color enojado, golpeando a otro hombre de color'. Lo trataron de llevar backstage para que hablara con Chris Rock y no quiso Will Smith, no se dejo. Fue un momento incómodo, Will es comediante... los comediantes entendemos. Quizá es un tema muy sensible para Will, pero siento que no es justificable", comentó Derbez.