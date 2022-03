Esposa de Luis de Llano lo corre de la casa y le pide el divorcio tras escándalo con Sasha: TvNotas

Después del gran escándalo en el que se vio envuelto Luis de Llano al ser acusado por Sasha Sokol de abuso sexual, Fabiola Lozano, esposa del productor, se enojó tanto que le pidió el divorcio.

A través de una entrevista que brindó un amigo cercano a la familia de Luis de Llano a la revista TV Notas, declaró que el matrimonio del productor con Fabiola Lozano, de 53 años se está desmoronando:

-¿Cómo está Luis de Llano con todo lo que ha pasado?

-Lo de su relación con Sasha no era algo nuevo, todo el mundo lo sabía...

“No, pero antes eran otros tiempos; en su momento, muchas cosas que estaban mal se normalizaban, pero de unos años para acá han crecido los movimientos a favor de la mujer y ya no hay como antes la cultura del silencio o del ‘no pasa nada’. Y es que, aunque ambos ya habían hablado del tema en varias ocasiones, no se imaginó que en el Día Internacional de la Mujer, Sasha explotaría en su contra en redes sociales y directamente lo acusó de abusar de ella siendo menor de edad”.

-Fueron muy fuertes acusaciones...

-¿A qué te refieres?

-Dices también en lo personal...

-¿Tanto así?

“Sí, obviamente, Fabiola sabía de esta relación de Luis con Sasha, pero él le había dicho que fue un noviazgo de seis meses, que Sasha ya estaba un poco más grande, no que tenía 14 años. Se sabía la versión oficial que siempre ha dado Luis, pero al leer el relato de Sasha, se enojó mucho”.

-¿Qué le dijo?

-¿Qué le contestó Luis?

“Se excusó con que se había echado unos tragos antes de la entrevista y que no lo hizo a propósito, que jamás se imaginó cómo serían tomadas sus palabras”.

-Sobre el divorcio, ¿qué dijo Luis?

“Le ha pedido otra oportunidad, le ha rogado llorando que por favor no lo deje, pero Fabiola está muy enojada, no solo por ella, sino por las dos hijas que tienen; lo acusa de haber expuesto a las tres a que reciban ataques por sus acciones de él”.

-En las redes han sido muy fuertes con Luis...

“Sí, no han parado de escribirle que es un cerdo, un cínico, un abusivo, un pedófilo, un horrible ser humano, un psicópata... incluso Fabiola también comenzó a recibir mensajes agresivos en su cuenta de Instagram y tuvo que ponerla privada por unos días”.

-Está muy dura la situación...

“Sí, Fabiola lo corrió de la casa, pero él le pidió que por sus hijas no le hiciera eso, mientras, están durmiendo en camas separadas. Ella le ha dicho que ya no quiere estar a su lado, pues teme que vengan más cosas”.

-¿Como qué cosas?

“Aparentemente, Sasha no ha metido ninguna denuncia, pero la Fiscalía de la CDMX se puso a sus órdenes y Luis teme enormemente que lo haga y lo termine metiendo a la cárcel, además de que pudieran surgir más testimonios como el que se retomó de su media hermana, Cecilia Fuentes, que en 2020 declaró a las periodistas Claudia de Icaza y Lupita Martínez que Luis siempre la odió, que de chiquita la agarraba de sus patitas y la colgaba de la ventana y que le hizo muchas cosas que no iba a decir porque prometió no decirlas”.