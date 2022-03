¡Qué ofertón! Boxeador ofrece millonaria suma a Will Smith y Chris Rock por llevar su pelea al ring

La celebración de los Oscar 2022 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, se tornó expectante por el sorpresivo golpe que Will Smith le propinó a Chris Rock luego de que el presentador hiciera una broma sobre la alopecia de su esposa Jada Pinkett Smith. Tra el suceso, diversas personalidades se pronunciaron al respecto, siendo el boxeador Jake Paul el que propuso la idea más polémica, ofreciendo 15 millones de dólares por verlos pelear.

I got $15m for Will Smith and $15m for Chris Rock ready to go



Let’s do it in August on my undercard https://t.co/jBYIpHOTk2