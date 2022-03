Bárbara Mori se lanza vs Will Smith por defender con violencia a su esposa en los Oscar 2022

La actriz resaltó su inconformidad con la violencia de Will Smith durante la entrega de los Oscar 2022 para defender a su esposa Jada Pinkett Smith

La actriz Bárbara Mori se ha lanzado contra Will Smith al mencionar que no estuvo bien lo que hizo en los Oscar 2022, pues pese a que sí debió defender “a su mujer”, no tuvo que haber ejercido violencia.

De acuerdo con SDP, la actriz dio una alternativa a la que Will Smith pudo haber recurrido en vez de golpear a Chris Rock, en un evento que millones de personas en el mundo observaban.

En una entrevista que dio a los medios de comunicación y en imágenes de ‘Sale el Sol’ se dio a conocer su pensar sobre el actor.

Aunque Mori dijo que Will Smith sí debió defender a Jada Pinkett Smith, no lo debió hacer ejerciendo violencia sobre Chris Rock.



“es hermoso defender a tu mujer, pero no puedes defender a tu mujer violentando a un ser humano”. Dijo la actriz



Finalmente sostuvo “la violencia no cabe en ningún lado”, luego de que la reacción de Will Smith se volvió en algo grande.