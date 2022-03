Blanca Guerra llama mentiroso a Eugenio Derbez, niega haberse burlado de su película (VIDEO)

Blanca Guerra, respondió a los señalamientos que hizo Eugenio Derbez en su contra, en donde aseguró que la actriz se burló de su película “No se aceptan devoluciones”; por lo que tachó al comediante de mentiroso.

“De ninguna manera, yo nunca he sido grosera con nadie, y si Eugenio tiene esa impresión, está equivocado. Para nada sucedió. No me invito a mí, a mí no me invitó, invitó al comité coordinador de la Academia Mexicana de Cine, y fue Mónica Lozano la que destinó la invitación”, aseveró Blanca Guerra.