Tras ruptura con Nodal, Belinda deja México: “Amo España”

A más de un mes de su ruptura con Christian Nodal, Belinda anunció este miércoles que comenzará a vivir en España,

La cantante confesó en una entrevista para para Mega Star FM de España, sentirse ilusionada por regresar a vivir a Madrid y disfrutar de este momento en su carrera. .

Reveló parte de sus planes a futuro, entre los que destaca que está próxima a estrenar su nueva serie Bienvenidos a Edén, una producción que saldrá mediante Netflix y que recientemente se reveló que verá la luz el 6 de mayo.

"Amo trabajar aquí, me gusta muchísimo; de hecho, ya me voy a instalar aquí a vivir, que estoy súper emocionada porque es una nueva etapa de mi vida", asegura. "Yo soy española, además; nací en Madrid y el poder regresar a vivir aquí me causa mucha ilusión porque al final uno siempre regresa a casa de alguna manera en algún momento de su vida, y yo me siento ahora como que regreso a casa también".