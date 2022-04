¿Quién es el músico que no sabía que Vicente Fernández estaba muerto?

Jimmi Allen, fue el encargado de darle el premio a Vicente Fernández como Mejor Álbum Regional Mexicano, sin embargo, fue severamente criticado por no saber que el famoso había muerto en el mes de diciembre del año pasado.

A través de redes sociales, Allen fue severamente criticado, debido a que quien no conocer a uno de los mayores íconos de la música regional mexicana, extrañando sobre la razón por la que entregaría el premio sin saber sobre el tema.

Pero, ¿Quién es Jimmie Allen?

Jimmie Allen nació el 18 de junio de 1985. Actualmente, tiene 36 años, sin embargo, su carrera en la música apenas comienza.

Tras intentar mostrar su talento en programas de televisión como American Idol o America's Got Talent, logró ganarse disqueras para poder lanzar sus primeras canciones en 2018, con Best Shot.

Después en 2018, logró lanzar al mercado su álbum Mercury Lane pero no fue hasta 2020 que se convirtió en un fenómeno en Estados Unidos gracias a su producción Bettie James.

Actualmente, el artista suma más de 432 millones de reproducciones en streaming globales, y ya ha sido reconocido con premios como ACM New Male Artist of the Year y CMA New Artist of the Year.

Participó como vocal de canciones de la película Sing 2 y ha hecho soundtrack para la serie A Capitol Fourth; además, fue productor musical de la serie de Netflix Titletown High.

En los Premios Grammy 2022 se manifestó su gran boom, pues fue nominado como Mejor Artista Nuevo; sin embargo, por el público mexicano quedó marcado por ser el presentador del premio que no conocía al ganador Vicente Fernández y dijo que no había podido asistir cuando en realidad estaba muerto desde hace unos meses