"No me apena", dice Adame ante su fiasco de patada de bicicleta a abogado de Trejo

Alfredo Adame volvió a estar debajo de los reflectores, tras protagonizar un enfrentamiento con el abogado de Carlos Trejo, sin embargo, el conductor quedó en el piso tras intentar su famosa patada voladora terminando con su movimiento marcial la ‘bicicleta’, haciendo el ridículo.

Sin embargo, el actor señaló a varios medios de comunicación que su actitud no le apenaba ni acongojaba.

“Ni me apena, ni me acongoja, no me causa ningún problema”, dijo Adame