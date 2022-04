Will Smith se interna en una clínica de rehabilitación tras dar cachetadon a Chris Rock en los Oscar

Will Smith permanecerá en un santuario estadounidense de alto nivel frecuentado por ricos y famosos, informó el diario británico The Sun

Luego de la cachetada que Will Smith le propinó al comediante Chris Rock porque éste se burló de la alopecia de Jada Koren Pinkett-Smith. El protagonista de "En Busca de la Felicidad" no sólo decidió renunciar a La Academia, sino que habría optado por "internarse" en una clínica de rehabilitación.

De acuerdo con Radio Fórmula, algunos medios internacionales indicaron este martes que Smith tomó la decisión debido al alto estrés a los que se ha visto sometido en estos últimos días.

¿A qué clínica se habría internado Will Smith tras su pelea en los Premios Oscar?

Según el periódico británico The Sun, Smith permanecerá en un santuario estadounidense de alto nivel frecuentado por ricos y famosos. Ahí "él hará un gran examen de conciencia y descubrirá cómo puede seguir adelante".

De acuerdo con una fuente de Hollywood que contactó al tabloide, "Will está muy afectado. Recibirá ayuda para lidiar con el estrés". Y es que no solo ha recibido fuertes críticas, sino que también ha perdido varios contratos, como el que firmó con Netflix para la producción de "Fast and Loose", que ha quedado suspendida.



"Él espera avanzar para poder regresar y salvar su reputación y su carrera. Su discurso de renuncia plantea la posibilidad de que tema que lo despojen de su Oscar. Eso sería un golpe duro para él", agregó la fuente.



Cabe recordar que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que iniciará "una revisión formal" del incidente que empañó la entrega del 28 de marzo, y por la cual Will Smith emitió una disculpa pública al recibir su estatuilla dorada en la categoría de Mejor Actor por su interpretación en la cinta "King Richard".

Con información de Grupo Fórmula