Noelia acusa a Los Ángeles Azules de sabotear show: "pude haber muerto"

La cantante puertorriqueña Noelia acusó a la famosa agrupación de cumbia, Los Ángeles Azules de "sabotear" su presentación en el Estadio Caliente de Tijuana, el pasado 2 de abril, y afirmó que pudo haber muerto durante el show.

En una entrevista, Noelia comentó que después de que los Ángeles Azules no lograron vender todos los boletos en el estadio, ella fue contratada para lograr subir el número de la audiencia.

También señaló que durante la presentación hubo fallas técnicas que fueron planeadas, por lo que casi se accidenta al caer de varios metros de altura al ser iluminada por una fuerte luz que provenía del escenario, la cual cegaba su rostro.

“Esto nunca me había pasado, había una luz que me cegaba y me pude haber muerto porque me iba a caer como más de siete pisos abajo. Me la pasé de un lado para el otro buscando escucharme bien para dar un buen show", comentó.