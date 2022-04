Cinépolis y Cinemex revientan por preventa para ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’

Las plataformas de Cinépolis y Cinemex colapsaron desde las primeras horas de este miércoles, pues miles de personas intentaron adquirir boletos para el filme Doctor Strange in the Multiverse of Madness, durante la preventa.

De acuerdo con el portal de noticias ‘Reporte Índigo’ tras el anuncio de preventa Cinépolis y Cinemex para este 6 de abril, los fans de Marvel saturaron al querer obtener un lugar en las funciones del 4 y 5 de mayo, para evitar spoilers tras el estreno.

¿Cuándo se estrena Doctor Strange 2?

Aunque oficialmente la cinta se estrenará el próximo jueves 5 de mayo, Cinépolis y Cinemex, adelantaron la fecha con un preestreno el 4 de mayo.

‘Doctor Strange: in the Multiverse of Madness’ es uno de los proyectos más esperados del año, ya que esta película seguirá explorando todas las posibilidades que abre el multiverso.

Con información de: Reporte Índigo