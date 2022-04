'No te contaron mal' y 'Ahí donde me ven' de las canciones más famosas de Gussy Lau, el novio de Ángela Aguilar

Luego de que René Humberto Lau Ibarra, quien es mejor conocido como Gussy Lau, confirmara su noviazgo con Ángela Aguilar, la noticia ha desatado interés en conocer la vida del famoso compositor, por lo que aquí te decimos cuáles son sus canciones más famosas.

De acuerdo con el portal de noticias ‘El Heraldo’ René Humberto Lau Ibarra es originario de Mocorito, Sinaloa, México donde ha pasado gran parte de su vida, su padre es de nacionalidad coreana y su madre es sinaloense.

Gussy Lau de 33 años de edad, cuenta con una amplia trayectoria dentro del circuito de compositores del género regional mexicano y en los últimos años su fama se ha acrecentado debido a que sus letras han obtenido importantes reconocimientos dentro de la industria musical internacional.

Algunos de los artistas que han interpretado sus composiciones son Christian Nodal, Los Dos Carnales, Calibre 50, Julión Álvarez, Los Recoditos, Gerardo Ortiz, Los Rojos, El Bebeto, Banda Pequeños Musical y hasta su ahora suegro, Pepe Aguilar y por supuesto Ángela Aguilar.

Estas son las canciones más famosas de Gussy Lau

De acuerdo con la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), Gussy Lau tiene registradas por lo menos 65 temas de su autoría y aunque la mayoría han sido éxitos, son dos composiciones las que le dieron prestigio a su carrera pues lo llevaron a ser galardonado con dos Premios Latin Grammy.

La primera vez que fue galardonado con un Latin Grammy fue en 2019 gracias al tema “No te contaron mal”, el cual, fue interpretado de manera magistral por Christian Nodal, dicha producción fue premiada en la categoría “Mejor canción regional mexicano”.

Para el 2021, Gussy Lau volvió a ser premiado en la categoría antes mencionada dentro de los Latin Grammy y en esta ocasión el tema que lo hizo ser reconocido fue “Aquí abajo”, el cual compuso en coautoría con Christian Nodal y Edgar Barrera.

Otras canciones escritas por Gussy Lau son “A cuánto me quede”, “A las cuántas decepciones”, “A medio paso de rendirme”, Ahí donde me ven”, “Como me arrepiento”, “De los besos que te di”, “De mi lado izquierdo”, “Como quiera sigo vivo”, “Entre ella y tú”, “Fuimos” y “Esta noche se me olvida”, tan solo por mencionar algunas.

Con información de: El Heraldo