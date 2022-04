'Me siento violentada': Ángela Aguilar rompe el silencio tras la filtración de fotos con Gussy Lau (VIDEO)

La cantante, Ángela Aguilar, rompió el silencio luego de la filtración de sus fotografías con su presunto novio Gussy Lau, señalando que no es el rumbo que quiere que tome su carrera.

A través de Instagram, la famosa explicó que se siente decepcionada de la persona que publicó las fotografías que confirmaron su relación con el compositor, Gussy Lau, 15 años mayor que ella.

“Me siento triste, defraudada; no puedo creer que estoy haciendo este video. Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo con que salieran; me siento violentada, violada de la posibilidad de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”, dijo Ángela Aguilar

Asimismo, dijo que su carrera es mucho más que un escándalo y confesó que esto ha afectado su imagen y ha traído consecuencias en su carrera.

Expuso también, que en sus 18 años le han inculcado en basar su carrera en el talento que heredó de su padre Pepe Aguilar, así como de su abuela Flor Silvestre, y no en escándalos.

“Mi abuela, mi linaje no se merece esto y yo tampoco, entonces vamos a tomar todas las decisiones que tengamos que tomar en familia, con la gente que me quiere” señala Ángela Aguilar

Finalmente, se dirigió a sus fans y ofreció una disculpa al público por haber defraudado la buena imagen que ha dado desde los inicios de su carrera como cantante.

“Voy a regresar al origen (…) Lamento haber defraudado cualquier imagen que tenían de mí, pero siempre he sido la misma, soy la misma niña que cantó ‘La chancla’ a los ocho años y que acompañó a mi papá en su gira, estoy creciendo, ya sé lo que no quiero hacer y no he tomado ninguna decisión, no sé qué voy a hacer, pero tengo que tomarme un tiempo” terminó Ángela Aguilar