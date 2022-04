Por esta FOTO Ángela Aguilar se siente violentada y estalló en redes

La cantante Ángela Aguilar está en medio de la polémica debido a que se filtraron unas fotografías en las que aparece besando a su novio Gussy Lau, quien es 15 años mayor que ella.

Tras publicarse dichas fotos donde se les ve muy románticos, el compositor Gussy Lau salió a confirmar su relación con la hija de Pepe Aguilar.

Por su parte, Angela Aguiar compartió un video en sus redes sociales donde asegura sentirse violentada y defraudada porque fue una persona cercana quien compartió las fotos sin su consentimiento.

“Estoy triste, defraudada. Me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que no he estado de acuerdo que salieran. Me siento violentada, violada de la posibilidad de tener mi propia privacidad y yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen. Me duele haber confiado en una persona que yo no debí confiar, ser defraudado por una persona que yo nunca pensé”