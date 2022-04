Confié en una persona que no debía, él me traicionó; dice Ángela Aguilar sobre Gussy Lau (VIDEO)

Luego de que se revelaran unas fotografías de Ángela Aguilar con su novio Gussy Lau, la cantante rompió el silencio, resaltando que confió en quien no debía y la traicionó, lo cual le ha provocado muchos problemas y se siente vulnerable.

La famosa explicó a través de un video compartido en sus redes sociales que se siente decepcionada de la persona que publicó las fotografías que confirmaron su relación con el compositor de 33 años de edad.

“Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo con que salieran; me siento violentada, violada de la posibilidad de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”, dijo Ángela Aguilar