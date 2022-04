'Confiaste porque eres buena' el mensaje que envió Ana Bárbara para apoyar a Ángela Aguilar por filtración de fotos

Después de que Ángela Aguilar dijo sentirse violentada tras la filtración de fotos con su actual pareja, Gussy Lau, Ana Bárbara le escribió un mensaje de apoyo.

A través del portal de noticias ‘Milenio’ ayer la cantante rompió el silencio sobre la filtración de fotos en donde aparece junto a su pareja Gussy Lau, romance que se mantenía privado y Ana Bárbara fue una de las primeras en posicionarse al respecto.

La cantante dijo que ella confía en las personas porque es una buena persona:

Finalmente, otras de las muestras de apoyo que más llamaron la atención fue la que hizo públicamente su prima Majo Aguilar. Condenó que algo que quería mantener privado se diera a conocer:

“TODAS las mujeres merecemos vivir nuestra vida como lo queramos hacer, nadie tiene por qué juzgarnos. Eso sí, qué gacho que salió a la luz algo que querías mantener en tu vida privada, no tenía por qué pasar, pero tú eres una voz muy poderosa para MUCHA gente y NO tienes por qué disculparte de VIVIR. Siempre te he visto fuerte y grande, y eso eres”, comentó.