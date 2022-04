Coldplay lleva tanto tiempo en México que... ya son blanco de los mejores memes

Hasta ahora no se conoce la fecha de su partida de tierras aztecas, pues no se sabe si abrirán más conciertos como lo han venido haciendo a petición de sus fans.

Usuarios de redes sociales han bromeado y hecho memes acerca de la extensa estadía del grupo británico Coldplay en nuestro país, tanto que la frase: “Los de Coldplay llevan tanto tiempo en México que…”, ya es tendencia en Facebook y Twitter.



La banda inició su gira ‘Music of the Spheres’ el 25 de marzo en Monterrey en el Estadio BBVA, donde ante la demanda, ofreció un segundo show, para después instalarse en Guadalajara y dar dos conciertos más. Hasta ahora no se conoce la fecha de su partida de nuestro país, pues no se sabe si abrirán más fechas como lo han venido haciendo a petición de sus fans.

Hay que mencionar que Coldplay ha tenido una abrumadora demanda por lo que anunció dos shows más en México como parte de su gira mundial MUSIC OF THE SPHERES WORLD TOUR 2022, la primera será el 30 de marzo en el Estadio Akron en Guadalajara y la segunda el 6 de abril en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Fuente: El Financiero