¿Ese es tu ídolo? Luisito Comunica afirma que compra boletos de más en el cine para que no lo molesten (VIDEO)

El Youtuber mexicano, Luisito Comunica, confesó que cuando asiste al cine compra boletos de más, ya que prefiero ver las películas sin que nadie lo esté molestando, pues le resulta incómodo estar atendiendo a sus seguidores en vez de disfrutar el filme.

“Voy a hacer una confesión que no me enorgullece: tengo un muy mal hábito, que ojo, solamente afecta cuando son películas muy cotizadas, cuando no, creo que hasta les beneficia a todos, pero la verdad… supongamos que voy con alguien, pero no compro dos asientos, compro cuatro o hasta seis”, aseveró Luisito Comunica.