'Tiene problemas de Psicosis' Mary Paz Banquells, exesposa de Alfredo Adame revela momentos de su matrimonio

La actriz Mary Paz Banquells, también exesposa del conductor Alfredo Adame, reveló una serie de situaciones de violencia que vivió con quien ahora se ha convertido en el señor de los escándalos.

Fue durante una entrevista que otorgó a Gustavo Adolfo Infante, en su programa El Minuto que cambió mi destino, que Mary Paz recordó los momentos de su matrimonio, que le llevaron a resumir que el hombre con quien se había casado no estaba del todo bien.

“Yo creo que ya hoy, bueno siempre he pensado que es, pasa por el problema de psicosis, es psicótico, porque además, él crea historias y sí se las cree, o sea la verdad es que Alfredo sí se cree sus historias y las vive plenamente y así como te las está contando el en su mente, las está viviendo, aunque no sean reales. O aunque sea una situación que no existió, pero sí tiene ese problema”.