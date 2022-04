“Fue lo peor de mi vida” Allisson Lozz rompe en llanto al recordar su oscuro pasado en Televisa (VIDEO)

Allison Lozz, la ex estrella juvenil que protagonizó éxitos melodramáticos en Televisa, lloró al recordar los oscuros y turbios momentos que vivió en la empresa por la que estuvo durante su niñez y adolescencia.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde Allisson Lozz aseguró, que dentro de Televisa vivió explotación por parte de los productores de telenovelas, ya que fue agredida tanto física como verbalmente por aquellas personas, por lo aseguró que es lo peor que le ha pasado en su vida.

“Les digo con todo cariño, si me ves en la calle no me pidas una foto. Yo no quiero volver a ser artista, es de lo peor que me ha pasado en mi vida y no quiero volver a esa empresa”, aseveró Allisson Lozz.