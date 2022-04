Señora mano larga: le agarra todo a vocalista de Grupo Pesado en pleno concierto (VIDEO)

El cantante de Grupo Pesado, Beto Zapata fue víctima del tocamiento de una mujer que estaba en el público durante un concierto en Laredo, Texas.

A través de TikTok se viralizó el momento exacto en que la mujer le agarró “todo” al vocalista, durante un concierto del grupo norteño.

A pesar de que el cantante estaba muy concentrado y dándolo todo para su público, una mujer se esmeró en incomodar al también compositor.

Durante el video se observó que la mujer estiró su brazo lo más que pudo mientras tenía al cantante frente a ella. Momentos después logró tocar las partes íntimas de Beto Zapata, por lo que se emocionó entre el público.

Sin embargo, el acordeonista de Grupo Pesado reaccionó muy molesto e incómodo por lo que la fan le hizo.

Ante el acoso de la mujer las críticas no se hicieron esperar en redes sociales:

No me parece justo , aquí en este caso donde se pasa la línea

Hay que respetar, no porque sea una dama la que lo haga no quiere decir que está bien

Pero si hubiera sido al revés , estaría esto en todas las páginas

Respeto e igualdad de llama@grupo_pesado @Zapata_Pesado pic.twitter.com/TsB9yY7T3I