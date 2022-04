María José se pone bella y le regala sus botas a fan poblana en pleno concierto de la Feria de Xicotepec (VIDEO)

El pasado fin de semana, la cantante María José se presentó en el municipio de Xicotepec en Puebla, y tuvo un recibimiento tan cálido por parte de su público que tuvo un gesto muy lindo con una de sus fans de origen poblano.

A través de un TikTok que compartió el usuario ‘capitanachimiguel’, se puede ver que en plena presentación la poblana halagó las botas de la cantante, de un tono tornasol, y aunque al inicio 'La Josa' lo dudó, al final se las quitó para regalárselas a su fan.

"¿Quieres mis botas? ¿Qué crees? Me las hace un chavo de Guadalajara, mira, ya se ve que ya las use, cuando ya estén más rotitas te las mando 'mana', dicen 'no seas gacha' mejor dáselas ahorita", se le escucha decir en los videos que circulan en internet.