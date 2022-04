Ángela Aguilar rompe el silencio y aclara su despotismo con el señor que le abrió la puerta (VIDEO)

Ángela Aguilar explicó lo que de verdad sucedió el día que presuntamente tuvo un comportamiento grosero con un adulto mayor que le abrió la puerta y al que no le dio las gracias, momento por el que la tacharon de “prepotente” y “arrogante”.

Ver a partir del minuto 30:30

A través de una entrevista que la joven cantante brindó para el programa de YouTube ‘Cheleando con las Estrellas’, Ángela Aguilar rompió el silencio sobre dicha polémica.

De acuerdo con la cantante, al adulto mayor al que presuntamente le hizo el desplante lo conoce desde que era una niña. Explicó que es su chofer, un hombre de confianza:

Sobre los motivos por los que no le dio las gracias, Ángela Aguilar aclaró que ella estaba concentrada en no caerse con sus tacones altos; además de que su perrito la jalaba.

“El perro me estaba jalando y yo traía unos tacones de este tamaño, que mi papá me dijo que no me pusiera y yo andaba tratando de enfocar en no caerme por el piso y todo el mundo dijo que no saludé a Tito, cuando Tito fue quien me llevó al evento y fue quien me recogió en mi casa. O sea sé cómo se vio, pero nada qué ver“, aclaró.