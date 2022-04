'Livin la vida loca' de Ricky Martin es declarada un tesoro nacional en EU

Este miércoles se dio a conocer que la canción ‘Livin’ la vida loca’ de Ricky Martin se convirtió en patrimonio para la posteridad.

De acuerdo con Excélsior, desde el año 2000 la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos incorpora a su Registro Nacional de Grabaciones una lista con 25 canciones que deben ser consideradas preservadas.

Este registro tiene como finalizar promover los esfuerzos de conservación de ‘los sonidos de la historia’.

Tras la noticia, el boricua mencionó sentirse ‘muy honrado de que la canción sea reconocida’.

No importa cuántos años pasen, la reacción de todos al escuchar Livin’ la Vida Loca sigue siendo la misma de hace 23 años atrás cuando la lanzamos. Es una canción muy poderosa que representa la fusión del pop latino. Es un honor ser parte de esta canción que tiene en la historia de la música una página muy importante, ya que fue parte del primer disco grabado en su totalidad de manera digital y de mi primera producción completamente en inglés. Sin duda es un tema para la historia y me siento muy honrado de que sea reconocido”.

Estas son las canciones seleccionadas para el Registro Nacional de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos este año:





Harlem Strut — James P. Johnson (1921)





Todos los mensajes presidenciales de Franklin D. Roosevelt(1933-1945)





Walking the Floor Over You — Ernest Tubb (1941) (canción)





La transmisión radial On a Note of Triumph (May 8, 1945)





Jesus Gave Me Water — The Soul Stirrers (1950) (canción)





Ellington at Newport — Duke Ellington (1956) (álbum)





We Insist! Max Roach’s Freedom Now Suite — Max Roach (1960) (album)





The Christmas Song — Nat King Cole (1961) (canción)





Tonight’s the Night — The Shirelles (1961) (álbum)





Moon River — Andy Williams (1962) (single)





In C — Terry Riley (1968) (álbum)





It’s a Small World — The Disneyland Boys Choir (1964) (canción)





Reach Out, I’ll Be There — The Four Tops (1966) (canción)





Hank Aaron’s 715th Career Home Run (April 8, 1974)





Bohemian Rhapsody — Queen (1975) (canción)





Don’t Stop Believin’— Journey (1981) (canción)





Canciones de Mi Padre — Linda Ronstadt (1987) (álbum)





Nick of Time — Bonnie Raitt (1989) (álbum)





The Low End Theory — A Tribe Called Quest (1991) (álbum)





Enter the Wu-Tang (36 Chambers) — Wu-Tang Clan (1993) (álbum)





Buena Vista Social Club (1997) (álbum)





Livin’ La Vida Loca — Ricky Martin (1999) (canción)





Songs in A Minor — Alicia Keys (2001) (álbum)





La transmisión de la emisora WNYC el día de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.





WTF with Marc Maron (Invitado: Robin Williams) (April 26, 2010)





Con información de Excélsior