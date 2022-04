“Ella era una pobre diabla”: Esto le contestó Alfredo Adame a su ex esposa Mary Paz tras decirle psicótico

Luego de que su ex esposa, Mary Paz Banquells, hablara sobre su matrimonio con Alfredo Adame en donde aseguró que el ex conductor tiene problemas de ira, el actor le respondió.

En una entrevista con Tv Notas, Alfredo Adame se defendió y procedió a insultar a Mary Paz Banquells.



“Mary Paz Banquells es un asco de persona, al igual que toda su familia; no tiene valores, ni tampoco escrúpulos, me tiene envidia”, dijo Adame



Asimismo, Adame dijo que Mary Paz Banquells se casó con él por interés y que por muchos años mantuvo a la familia Banquells.



“Ella se casó conmigo para salir de jodida y que le mantuviera a ella y a toda su familia, que son una bola de gordos sucios, asquerosos y fraudulentos; la hermana gorda es mentirosa y asquerosa, son gente cochina. Claro que me tuvo envidia y me la tuvo toda la vida; cuando yo la conocí, ella era una pobre diabla; igual su hermano Rafael Banquells Jr”, señaló Adame



Por otra parte, Alfredo Adame mencionó que no es homofóbico, ya que su hijo menor es homosexual y de acuerdo con Mary Paz Banquells, el actor nunca apoyó a su hijo cuando le contó sobre su orientación sexual.



“Totalmente falso, recuerda que salimos Sebastián y yo a dar entrevistas respecto a eso; el día que me dijo que era homosexual, me levanté, se me salieron las lágrimas y le dije: ‘Te amo, te adoro, te apoyo, y al primero que se meta contigo, le rompo la ma...”, declaró el actor



Finalmente, habló sobre los tres hijos que tuvo con Mary Paz Banquells, debido a que hace unos meses mencionó que ya no los reconocía como suyos.