¿Terminó con Ángela Aguilar? Gussy Lau compone triste canción (VIDEO)

Luego de la polémica de su relación con Ángela Aguilar, Gussy Lau compartió una canción de su autoría, con versos tristes.

A través de un video, Gussy Lau interpreta una canción con una letra muy llegadora y que habla sobre el rompimiento de una relación, por lo que muchos asumieron que su noviazgo con la cantante llegó a su fin

"He tenido días buenos y no tan buenos, desde aquella noche que dijiste adiós. He tenido tardes donde no me acuerdo cuando me dijiste no eres tú, soy yo", comienza a cantar Gussy Lau.