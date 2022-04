VIDEO: Juan Osorio habla del catálogo de Televisa y revela por quién hubiera pagado

La comunicadora Inés Moreno, realizó una entrevista para su canal de Youtube a Juan Osorio, quien además de decir cuál es su última voluntad –que esparzan sus cenizas en Televisa-, mencionó sobre el presunto catálogo de actrices que existe en la televisora, y que es un rumor.

Moreno le cuestionó sobre si existían este tipo de prácticas en la televisora, pero él se limitó primero a responder con un ejemplo.

“Televisa, imagínate la cantidad de estrellas que ha hecho, de todos los ciclos que le ha tocado, y mal haría una empresa que se dedica al espectáculo que no tuviera mitos, es que algo no está funcionando. Desde que te dicen que asustan en un foro, es un mito”, aseguró.

Cabe resaltar que Juan Osorio mencionó que realmente nunca ha visto el catálogo, pero sí le hubiera gustado.

“pero no. Siguen hablando, pero yo no he visto el catálogo, no he visto una foto con el precio”.

La mujer por la que moría: Fanny Cano. ¿Ahora imagínate ella que hubiera estado en catálogo? ¡Sí ahorro y vendo lo que sea!”, mencionó a modo de broma el productor.