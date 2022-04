¿Estresada? Ángela Aguilar arremete contra su hermano durante live (VIDEO)

La cantante, Ángela Aguilar, arremetió contra su hermano, Leonardo Aguilar, por lo que sus seguidores e internautas criticaron y generaron teorías acerca de su actitud.



“Cállate, baboso!”, Ángela Aguilar se negó a salir en una transmisión en vivo de su hermano Leonardo. pic.twitter.com/E9dH4OTiO9

— Lo + viral (@VideosVirales69) April 17, 2022

A través de Instagram, la famosa, realizó un live, y comenzó debido a que su hermano Leonardo se depiló con cera algunas zonas de su cuerpo en las que tiene tatuajes para que estos se puedan apreciar de mejor manera, la intérprete de “Dime cómo quieres” fue la encargada de grabar y en la recta final del clip, Leonardo toma el control de su celular y propone mostrar a cuadro a Ángela Aguilar, pero la idea no le pareció a la hija menor de Pepe Aguilar y terminó insultando a su hermano.



“Hay que enseñar a Ángela. ¿Te enseñamos, Ángela?” fueron las palabras de Leonardo, pero la cantante respondió con un





“¡Cállate, baboso!” y ante tal respuesta el joven intérprete solo pudo reír un poco y se despidió rápidamente de sus seguidores.



Ángela Aguilar, se convirtió en blanco de todo tipo de críticas pues fue calificada como “arrogante" y "grosera”, además, los seguidores de la Dinastía Aguilar comenzaron a sacar sus propias conclusiones por su actitud con su hermano y generaron diversas teorías sobre la negativa de la cantante a que la grabaran pues algunos aseguraron que pretende disminuir sus apariciones públicas tras el escándalo que se originó cuando se destapó su relación con Gussy Lau.

Cabe mencionar que esta no fue la única vez que Ángela Aguilar se negó a salir en la transmisión en vivo pues momentos antes se le escuchó decir “no me grabes a mí, Luisa” y en otro momento, aseguró que no quería que la grabaran pues “se estaba haciendo las cejas”, pero sus palabras no convencieron a sus seguidores, quienes creen que hay una razón más poderosa para que se negara a aparecer en el video de su hermano.