Belinda y Danna Paola en la lista para ser las nuevas “Chicas Pesadas”

El productor de teatro Alex Gou mencionó que la posibilidad de realizar un remake de la exitosa película “Mean Girls” (Chicas Pesadas por su traducción en español), cuya producción podría unir a las dos cantantes de pop en México más famosas del momento: Belinda y Danna Paola.





La cinta original protagonizada por Lindsay Lohan y Rachel McAdams es un clásico de las películas de comedia juvenil y todo un referente cultural, por lo que la posibilidad de realizar un remake suena bastante tentador.



Alex Gou señaló que en caso de concretar su proyecto, tiene bien claro que apostaría por Danna Paola y Belinda como protagonistas de su elenco. Además destacó que tiene muy buena relación con la cantante de “Mala fama” por lo que no ve complicada su participación en dicho proyecto

“Danna y yo somos muy amigos (…) Danna estuvo conmigo en Hoy no me puedo levantar, la considero mi amiga. Está ahorita, gracias a Dios, en lo más alto de su carrera”, comentó.

El productor no ocultó la emoción que le provoca la posibilidad de involucrar a las dos cantantes y actrices en el proyecto de Mean Girls:



“Si se llega a dar algo con ella y con Belinda, quiero hacer Mean Girls. Si se llega a dar, más adelante invitarlas a hacer Mentiras. No sé, no hay nada concreto, pero siempre están contempladas”, finalizó.