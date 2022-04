No eran joyas "carísimas de París"… enfermera de Silvia Pinal robó bisutería

Durante el fin de semana, la primera actriz Silvia Pinal fue víctima de robo, pues mientras ella no estaba en su casa, una de sus enfermeras aprovechó el momento para presuntamente sustraer unas joyas.

Supuestamente la enfermera recibió un mensaje de un hombre que iba de parte de la hija de Pinal, Silvia Pasquel y le pidió unas joyas para pagar unas deudas.

Según la familia de la actriz, el hombre no se llevó nada de valor, pues la mayoría de los objetos era bisutería, ya que lo valioso se encuentra resguardado en el banco.

De acuerdo con las autoridades, se encontró a una persona tratando de abrir la puerta de la casa cuando llegó la policía, por lo que la mujer (que no tenía llaves) y el hombre fueron detenidos.

Pasquel aseguró que no tiene conocimiento sobre las contrataciones de su personal, pero se sintió vulnerable al saber que una persona que trabaja para su familia tenga pacto con los asaltantes.

“Ella se llevó la bisutería en una bolsa y fue a la plaza Pedregal Picacho a entregarla al tipo. Le digo ¿y cómo es? alto, moreno. Dijo que yo le estaba ordenando para sacar las cosas. Yo no tengo deudas, no tengo un pagaré firmado y mucho menos me atrevería a agarrar las cosas de mi mamá para pagar una deuda, si para eso ya estoy bastante grande, para hacerme responsable”, expresó.