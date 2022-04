 ¡Se nos va! Christian Nodal confiesa por que se va de México: 'no puedes tener tus lujos a gusto'

Entre las declaraciones, el cantante dijo que dichas situaciones no suceden en Estados Unidos, pues la gente está ‘acostumbrada’ a ver a gente con ese nivel de vida.

Christian Nodal sorprendió a sus fans este martes, al declarar que próximamente se mudará a Estados Unidos, pero más inesperada la respuesta del ¿por qué se va?.

Fue en un video en vivo, que Nodal respondió algunas preguntas de sus fans y uno de ellos quiso saber sobre su residencia en el país: “¿No vas a vivir en México?”, escribió.

El intérprete de ‘Botella tras botella’ respondió con tono franco que la situación en territorio mexicano le parecía difícil: “es muy complicado vivir en México.... no puedes tener nada a gusto”, aseguró.

La razón por la que Nodal se va

De acuerdo con el cantante, la falta de privacidad lo ha orillado a tomar esta decisión. Nodal destacó que los bienes materiales representan un ‘foco’ de atención y eso no le gusta.



“No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita porque todo el mundo va a saber en dónde vives, todo mundo va a saber en qué carro andas”, señaló.



Christian ejemplificó el caso anterior con la experiencia de cuando compró un auto de lujo: “Me pasó, tenía un Ferrari que sólo existía en todo México y pues era obvio que la gente sabía en dónde estaba, cuándo pasaba y todo eso. Y no me gustaba que no había privacidad”, mencionó en el video.

Entre las declaraciones, el cantante dijo que dichas situaciones no suceden en Estados Unidos, pues la gente está ‘acostumbrada’ a ver a gente con ese nivel de vida.



“Un montón de gente que tiene sus carros, sus lujos. Entonces no se sorprenden y en México sí”, comparó Nodal.



Respecto a las preguntas en torno al anillo de compromiso que le dio a Belinda, el cantante pidió a los fans que dejaran el tema en paz: “Dejen de pedir el anillo”, comentó.

Con información de: El Financiero