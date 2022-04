¿Se acabó el amor? Ángela Aguilar dice que está “dejada y soltera” en pleno concierto (VIDEO)

Luego del escándalo en el que se vio envuelta Ángela Aguilar por la filtración de unas fotografías en las que aparece con el compositor Gussy Lau , se ha especulado sobre la relación de los jóvenes , pues al parecer Ángela se molestó muchísimo, por lo que no se conoce el estado de su vida amorosa.

Sin embargo, hace poco Gussy Lau confirmó, en una transmisión en vivo, que efectivamente sostuvo un romance con la cantante de 18 años, dijo que la relación se mantenía en secreto hasta que salieron al púbico las imágenes que se virilizaron en internet.

Ángela Aguilar reapareció este domingo en el Festival Cultural Zacatecas, donde la prensa esperó ansiosa las declaraciones de la cantante, por lo que fue ingresada al recinto por una entrada especial de una calle aledaña para no ser captada por los reporteros.

Fue hasta su participación en el escenario donde en plena actuación soltó unas palabras que sugirieron que hasta ahora está soltera y sin compromiso.

Con lo anterior, la cantante hizo alusión a su vida amorosa, por lo que surgieron comentarios al respecto que aseguran que ella y Gussy Lau terminaron su relación luego de las fotografías filtradas, supuestamente por él mismo.

Por su parte, el compositor y cantante José Manuel Figueroa, amigo de Gussy, dejó entrever que la pareja de jóvenes sufrió una ruptura y que “amaba la relación” dejando abierta la posibilidad de que haya finalizado tras el revuelco mediático.

“Ojalá triunfe el amor, al final de cuentas, esa es la realidad, a mí me encantaba la pareja, se me hacía una pareja diferente. Yo ya sabía, ya me había enterado, entre compositores somos muy chismosos”, expresó.