Nodal ahora es whitexican: me voy porque en Estados Unidos es normal tener dinero y en México no (VIDEO)

Tras su rompimiento con Belinda, el cambio de Christian Nodal se ha notado en demasía, tanto que ahora señala que prefiere vivir en Estados Unidos que en México, ya que en el país es vecino es normal tener lujos.

Durante un live Nodal reveló la razón por la cual ha decidido dejar México e irse a vivir a Los Ángeles, California, asegurando que en Estados Unidos es normal que la gente se pueda dar ciertos lujos, algo que en tierras aztecas no es posible sin pasar desapercibido

“No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita porque todo el mundo va a saber en donde vives, todo mundo va a saber en qué carro andas. Me pasó, tenía un Ferrari que sólo existía en todo México y pues era obvio que la gente sabía en dónde estaba, cuándo pasaba y todo eso. Y no me gustaba que no había privacidad”, dijo Nodal, ya desde su casa en EU.

El intérprete de "Botella tras botella" señaló que en la Unión Americana, sí están acostumbrados a ver los lujos que otras personas se dan, ya que es algo muy común en ese país y en México no.

Con información de El Universal