La cláusula prematrimonial de JLo y Ben Affleck; tener relaciones sexuales mínimo cuatro veces a la semana

Jennifer López y Ben Affleck, tras retomar su relación 20 años después, la actriz dio a conocer que habían decidido dar el siguiente paso a su relación y comprometerse, ahora se sabe que ya firmaron un contrato prematrimonial compuesto de varias cláusulas.

De acuerdo con El Financiero, hay una cláusula en especial que ha llamado la atención de propios y ajenos, pues está relacionada a la vida sexual de la pareja.

El diario ABC reveló una de las condiciones, la cual es mantener relaciones sexuales mínimo cuatro veces a la semana para evitar que ‘se acabe la pasión’ o que surja alguna infidelidad de ambas partes.

¿Por qué infidelidad? Anteriormente se supo que Affleck le fue infiel a su exesposa, Jennifer Garner; quizá esta sea una de las razones que haya llevado a la cantante de Get Right a tomar esta decisión.

Al enterarse de esto, las redes sociales no han dudado en hacer comentarios al respecto e incluso generar debate, pues mientras algunos consideran que eso no es algo que debería estar estipulado o consideran que no sería correcto si la situación fuera al revés (Ben diera a firmar ese acuerdo a Jennifer), otros lo tomaron con humor e hicieron comentarios bromeando sobre esta situación.

El compromiso de Ben Affleck y Jennifer Lopez

Fue a través de su cuenta de Twitter que la cantante de If you had my love dio la primera pista al colocar junto a su nombre el emoji de un anillo junto a un video con un mensaje: “Tengo una historia muy emocionante y especial para compartir”, expresó al invitar a sus seguidores a su sitio oficial ‘On the JLo’, en donde comparte noticias personales por medio del boletín.



Un enorme diamante verde se llevó el protagonismo en el clip de 13 segundos mientras Jennifer Lopez lo mira llorando, aunque sin decir nada. Una fuente cercana le confirmó a la revista People la veracidad sobre el próximo enlace matrimonial, además de su hermana Lynda, quien compartió la imagen de JLo con la joya a través de sus historias: “entonces esto sucedió”, escribió.



